ИА «Ореанда-Новости». Сейчас Хавьер ведёт переговоры об участии в съёмках фильма Дисней "Русалочка". Актёру предложили сыграть роль отца Ариэль, морского царя Тритона. 

Ранее стало известно, что роль самой Ариэль досталась 19-летней певице и актрисе Холли Бейли. Также в данный момент Гари Стайлс ведёт переговоры по поводу участия в съёмках в роли принца Эрика. 

Речь идёт об игровом ремейке мультфильма 1989 года с одноименным названием. В последнее время кинокомпания Дисней занимается ребутами известных мультфильмов, превращая их в полнометражные фильмы. Ранее в прокат вышел ремейк " Короля Льва", а также совсем недавно вышел релиз трейлера фильма "Мулан".