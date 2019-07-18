18.07.2019, 16:50
Испанский актёр Хавьер Бардем может сыграть в ремейке "Русалочки"
ИА «Ореанда-Новости». Сейчас Хавьер ведёт переговоры об участии в съёмках фильма Дисней "Русалочка". Актёру предложили сыграть роль отца Ариэль, морского царя Тритона.
Ранее стало известно, что роль самой Ариэль досталась 19-летней певице и актрисе Холли Бейли. Также в данный момент Гари Стайлс ведёт переговоры по поводу участия в съёмках в роли принца Эрика.
Речь идёт об игровом ремейке мультфильма 1989 года с одноименным названием. В последнее время кинокомпания Дисней занимается ребутами известных мультфильмов, превращая их в полнометражные фильмы. Ранее в прокат вышел ремейк " Короля Льва", а также совсем недавно вышел релиз трейлера фильма "Мулан".
Ранее стало известно, что роль самой Ариэль досталась 19-летней певице и актрисе Холли Бейли. Также в данный момент Гари Стайлс ведёт переговоры по поводу участия в съёмках в роли принца Эрика.
Речь идёт об игровом ремейке мультфильма 1989 года с одноименным названием. В последнее время кинокомпания Дисней занимается ребутами известных мультфильмов, превращая их в полнометражные фильмы. Ранее в прокат вышел ремейк " Короля Льва", а также совсем недавно вышел релиз трейлера фильма "Мулан".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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