ИА "Ореанда-Новости". Из музея Стенерсена в Осло исчезли шесть картин норвежского художника Эдварда Мунка. В общей сложности в разные годы из коллекции музея пропали не менее 47 работ, основная часть которых авторства Мунка. Об этом сообщает шведская газета Dagbladet. Издание поясняет, что пропажа 26 полотен Мунка была обнаружена ранее.

Шведское издание в конце 2017 года запросило у музея Мунка информацию об исчезнувших картинах. В ответ руководство музея сообщило, что на текущий момент пропавшими считаются 26 картин Мунка. Однако иностранные журналисты утверждают, что пропали не менее 47 работ, из которых 34 авторства Мунка.

Стейн Улаф Хенриксен, директор музея Мунка не нашёл объяснений тому, почему пропажу картин обнаружили только сейчас. Он пояснил, что музей Мунка отвечает за картины только с 2010 года, до этого времени ответственность за полотна несла коммуна Осло.

Как стало известно, в период с 1952 года часть коллекции картин из почти 900 экземпляров, переданных предпринимателем и коллекционером коммуне Акер, находилась некоторое время без охраны в здании общежития и кафе студенческого городка Согн. До начала 1990-х годов здания музея не существовало совсем. Журналисты провели собственное расследование, в результате которого удалось выяснить, что три из похищенных картин присвоил венгерский студент. Однако ему удалось покинуть Швецию по того, как пропажа картин была обнаружена. Были и другие инциденты, связанные с кражей картин из студгородка.

Внучатая племянница художника Элизабет Мунк-Эллингсен назвала сложившуюся ситуацию скандальной. По её словам, коммуна Осло отнеслась к произведениям искусства, признанным шедеврам неподобающим образом.



Отметим, картины Эдварда Мунка не единожды становились объектом похищения. В 2004 году на музей в Осло был совершён дерзкий вооружённый налёт. Злоумышленники похитили два признанных шедевра художника - варианты картин "Крик" и "Мадонна". Полиции удалось найти картины только год спустя.

Норвежский художник Эдвард Мунк стал одним из пионеров экспрессионизма. Его творчество оказало сильное влияние на современное искусство. Работы Мунка охвачены мотивами смерти, одиночества, но при этом и жаждой жизни, считают искусствоведы.