Автор уникальных снимков голливудских звёзд празднует семьдесят лет.

Настоящее имя фотографа – Анна-Лу Лейбовиц. Будущий мастер фотографического искусства родилась 2 октября 1949 года в еврейской семье. Местом рождения Лейбовиц является американский штат Коннектикут. В 1967 году Энни Лейбовиц поступила в Институт искусств, расположенный в городе Сан-Франциско. Изначально, молодая студентка изучала искусство живописи, однако, позднее увлеклась фотографией. Спустя четыре года Энни Лейбовиц получила степень бакалавра изящных искусств.

Свою карьеру фотограф начала в известном издании Rolling Stone, быстро став главным фотографом этого журнала. Некоторые эксперты считают, что снимки Лейбовиц существенно повлияли на возросшую степень популярности Rolling Stone среди молодого поколения.

Наиболее популярными снимками Энни Лейбовиц стали фотографии звёзд музыки и кино. Среди них Джон Леннон со своей супругой Йоко Оно (1980), актриса Вупи Голдберг в ванне с молоком (1984), музыкант Майкл Джексон (1989), актрисы Деми Мур (1992) и Майли Сайрус (2008). Кроме актёров и исполнителей Энни Лейбовиц стала автором снимков американских спортсменов – участников летних Олимпийских игр в 1996 году, членов семьи бывшего президента США Барака Обамы и британской королевской семьи. Во второй половине 1980-х годов Энни Лейбовиц участвует в создании рекламы многих известных брендов.

В 1991 году её работы экспонировались в Национальной портретной галерее Вашингтона, став первой женщиной, чьи фотографии выставлены в этом престижном музее. Стоит отметить, что жители города Москвы также были свидетелями персональной выставки Лейбовиц – в 2011 году её выставку можно было посмотреть в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.