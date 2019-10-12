«Нескучный концерт» состоится в следующий вторник, 15 октября.

Местом проведения концерта был выбран Рахманиновский зал столичной консерватории. Само мероприятие состоится в рамках проведения Международной научно-публицистической конференции «Музыкальная журналистика в информационном веке», которая пройдёт 15 и 16 октября.

В программе праздничного концерта выступление Камерного хора Московской консерватории имени Чайковского под управлением Александра Соловьёва и ансамбля солистов под названием «Студия новой музыки», художественным руководителем которого является Владимир Тарнопольский. В течение вечера прозвучат музыкальные произведения XX – XXI веков от классика раннего русского авангарда Александра Мосолова до одного из самых востребованных композиторов современности Алексея Сюмака.

В прошлом году газете консерватории «Российский музыкант» исполнилось восемьдесят лет, а газете «Трибуна молодого журналиста» - двадцать. Обоим изданиям исполнилось сто лет, поэтому в названии концерта это событие отражено как «80+20=100». Первый выпуск «Российского музыканта» вышел в апреле 1938 года, тогда издание называлось «Советский музыкант». «Трибуна молодого журналиста» вышла впервые в 1998 году. Оба издания освещают важнейшие события из сферы культуры. Выпуски газет происходят под руководством главного редактора, доктора искусствоведения, профессора Татьяны Курышёвой.

Начало мероприятия в семь вечера.