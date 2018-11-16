Отмечается, что картину Хокни написал в 1972 году.. Таким образом, цена этого полотна побила прошлый рекорд аукциона – в 2013 году скульптуру «Собака из воздушных шаров» американца Джеффа Кунса приобрели за 58,4 миллиона рублей.Кто купил полотно не сообщается.. По разным оценкам, его состояние оценивают в пять миллиардов долларов.Художник Дэвид Хокни, которому 81 год, является одним из самых влиятельных деятелей современного искусства. Полотна Хокни присутствуют в собраниях самых крупных и значимых музеев мира. В частности, в лондонской Национальной портретной галерее, в Институте искусств в Чикаго, в Национальной галерее Австралии и в Музее современного искусства в Токио.. На них было продано предметов искусства более чем на 114 миллионов долларов. Особым вниманием пользовались работы KAWS – это псевдоним американского художника Брайана Донелли. Он начинал как уличный художник, а популярен стал из-за своего персонажа с телом Микки-Мауса и «мёртвой» головой. Так, картин с этим персонажем было продано на 3,5 миллионов долларов, а скульптуру приобрели за 2 миллиона долларов.