16.11.2018, 18:53
Картину британского художника продали за рекордные 90,3 млн долларов
ИА «Ореанда-Новости». Картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)», автором которой является британец Дэвид Хокни продали на аукционе Christie's за 90,3 миллиона долларов. На сегодняшний день это абсолютный рекорд для картин ныне живущих художников.
Отмечается, что картину Хокни написал в 1972 году. Изначально на аукционе полотно оценивалось в 18 миллионов долларов. Но в ходе торгов, которые длились около девяти минут, стоимость картины превысила 90 миллионов долларов. Таким образом, цена этого полотна побила прошлый рекорд аукциона – в 2013 году скульптуру «Собака из воздушных шаров» американца Джеффа Кунса приобрели за 58,4 миллиона рублей.
Кто купил полотно не сообщается. По информации СМИ, картину приобрел британский миллиардер Джо Льюис, который в этом году занял 12 место в рейтинге самых богатых людей Великобритании. По разным оценкам, его состояние оценивают в пять миллиардов долларов.
Художник Дэвид Хокни, которому 81 год, является одним из самых влиятельных деятелей современного искусства. Полотна Хокни присутствуют в собраниях самых крупных и значимых музеев мира. В частности, в лондонской Национальной портретной галерее, в Институте искусств в Чикаго, в Национальной галерее Австралии и в Музее современного искусства в Токио.
В это же время в Нью-Йорке состоялись торги «Искусство ХХ века и современное искусство» аукционного дома Phillips. На них было продано предметов искусства более чем на 114 миллионов долларов. Особым вниманием пользовались работы KAWS – это псевдоним американского художника Брайана Донелли. Он начинал как уличный художник, а популярен стал из-за своего персонажа с телом Микки-Мауса и «мёртвой» головой. Так, картин с этим персонажем было продано на 3,5 миллионов долларов, а скульптуру приобрели за 2 миллиона долларов. Общая стоимость проданных в Нью-Йорке картин и других предметов искусства превысила 1 миллиард долларов.
Отмечается, что картину Хокни написал в 1972 году. Изначально на аукционе полотно оценивалось в 18 миллионов долларов. Но в ходе торгов, которые длились около девяти минут, стоимость картины превысила 90 миллионов долларов. Таким образом, цена этого полотна побила прошлый рекорд аукциона – в 2013 году скульптуру «Собака из воздушных шаров» американца Джеффа Кунса приобрели за 58,4 миллиона рублей.
Кто купил полотно не сообщается. По информации СМИ, картину приобрел британский миллиардер Джо Льюис, который в этом году занял 12 место в рейтинге самых богатых людей Великобритании. По разным оценкам, его состояние оценивают в пять миллиардов долларов.
Художник Дэвид Хокни, которому 81 год, является одним из самых влиятельных деятелей современного искусства. Полотна Хокни присутствуют в собраниях самых крупных и значимых музеев мира. В частности, в лондонской Национальной портретной галерее, в Институте искусств в Чикаго, в Национальной галерее Австралии и в Музее современного искусства в Токио.
В это же время в Нью-Йорке состоялись торги «Искусство ХХ века и современное искусство» аукционного дома Phillips. На них было продано предметов искусства более чем на 114 миллионов долларов. Особым вниманием пользовались работы KAWS – это псевдоним американского художника Брайана Донелли. Он начинал как уличный художник, а популярен стал из-за своего персонажа с телом Микки-Мауса и «мёртвой» головой. Так, картин с этим персонажем было продано на 3,5 миллионов долларов, а скульптуру приобрели за 2 миллиона долларов. Общая стоимость проданных в Нью-Йорке картин и других предметов искусства превысила 1 миллиард долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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