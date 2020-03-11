ИА «Ореанда-Новости» . Полотно известного нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога «Пейзаж с крестьянским домом» продали коллекционеру во время международного аукциона в Маастрихте. Цена произведения искусства составила 15 миллионов евро. О выставке искусства, аукционе и продаже картины сообщило издание «Artsy».

Картину Ван Гога выставили на TEFAF представители галереи «Dickinson» из Лондона. Руководитель галереи Эмма Уорд отметила, что о продаже полотна с покупателем уже договорились. В настоящее время ответственные лица оформляют все сопутствующие покупке документы.

Написанная в 1885 году картина Ван Гога была продана на дешёвой ярмарке за 4 фунта. С 1970 года полотно «Пейзаж с крестьянским домом» несколько раз выставляли на аукционах, а на последнем из них, которое состоялось 19 лет назад, произведение искусства было продано американцу за 1,7 миллиона долларов.

В настоящее время полотно является самым дорогостоящим предметом искусства на выставке, которая проходит с минувшей субботы в Нидерландах.