ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственный ансамбль танца «Казаки России» выступит в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 29 мая. Зрителей ждет динамичная концертная программа с неистовыми битвами на саблях, с бутафорскими пушками и трюками.

Государственный ансамбль танца «Казаки России» – один из ведущих профессиональных танцевальных коллективов России. Нередко его называют «большим казачьим балетом» за высочайшее мастерство артистов и масштабность программ, включающих песенные и танцевальные образцы фольклора многочисленных «казачьих» регионов России – от реки Дон и Черного моря до Сибири и Дальнего Востока.

Сегодня ансамбль известен во всем мире: концертный сезон в лондонском театре «Пикок», турне по 28 городам Великобритании, гастроли в Канаде, Испании, Португалии, Греции, Сербии, Хорватии, Сирии – с «энциклопедией казачьей жизни» за двадцать с лишним лет существования коллектива познакомились в самых разных уголках земного шара. «Казаки России» стали «гвоздем» программы и лидером рейтингов фестиваля Military Tattoo (Эдинбург, 2001). «Забудьте «Риверданс». Эта группа достойна считаться лучшей в мире», – писала шотландская пресса (The Scotsman).

В Москве «Казаки России» – гости нечастые. Свое новое шоу о сражениях и славе, любви и предательстве ансамбль представит в рамках абонемента «Душа России».