ИА «Ореанда-Новости». Как пишут СМИ, Ольга Бузова позвонила Филиппу с предложением записать дуэт. Однако не предупредила певца о том, что находится в прямом эфире комедийного шоу и разговаривает по громкой связи.

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Когда та напела ему их будущий совместный хит, больше напоминавший детское стихотворение, король российской эстрады понял, что стал жертвой розыгрыша.

Филипп послал Бузову матом и посоветовал ей идти с этой композицией к Николаю Баскову. «Уж он-то точно не откажется», - подытожил артист.