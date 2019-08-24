24.08.2019, 10:14
Кит Харингтон примет участие в следующем фильме Marvel
ИА «Ореанда-Новости». Кит Харингтон, наиболее известный по своей роли Джона Сноу из культового сериала "Игра Престолов", намерен принять участие в съёмках следующего фильма от кинокомпании Marvel. Об этом сообщает информационный портал Deadline со ссылкой на различные зарубежные источкини.
Однако конкретное название фильма, в котором будет сниматься Кит Харингтон, не называется. Известно, что в скором времени выйдут продолжения фильмов о Докторе Стрейндже и Торе, а также новые фильмы о Вечных, история о Чёрной Вдове и фильм "Шанг-Чи".
Отмечается, что актёр сыграет одну их главных ролей будущего фильма. Сам Кит Харингтон воздерживается от комментариев о своём участие в Marval Cinematic Universe.
Ранее сообщалось, что Человек-Паук может покинуть вселенную Marvel из-за недоговорённости компаний Sony и Disney. До сих пор судьба дружелюбного соседа неизвестна.
Однако конкретное название фильма, в котором будет сниматься Кит Харингтон, не называется. Известно, что в скором времени выйдут продолжения фильмов о Докторе Стрейндже и Торе, а также новые фильмы о Вечных, история о Чёрной Вдове и фильм "Шанг-Чи".
Отмечается, что актёр сыграет одну их главных ролей будущего фильма. Сам Кит Харингтон воздерживается от комментариев о своём участие в Marval Cinematic Universe.
Ранее сообщалось, что Человек-Паук может покинуть вселенную Marvel из-за недоговорённости компаний Sony и Disney. До сих пор судьба дружелюбного соседа неизвестна.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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