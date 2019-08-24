ИА «Ореанда-Новости». Кит Харингтон, наиболее известный по своей роли Джона Сноу из культового сериала "Игра Престолов", намерен принять участие в съёмках следующего фильма от кинокомпании Marvel. Об этом сообщает информационный портал Deadline со ссылкой на различные зарубежные источкини.

Однако конкретное название фильма, в котором будет сниматься Кит Харингтон, не называется. Известно, что в скором времени выйдут продолжения фильмов о Докторе Стрейндже и Торе, а также новые фильмы о Вечных, история о Чёрной Вдове и фильм "Шанг-Чи". 

Отмечается, что актёр сыграет одну их главных ролей будущего фильма. Сам Кит Харингтон воздерживается от комментариев о своём участие в Marval Cinematic Universe.

Ранее сообщалось, что Человек-Паук может покинуть вселенную Marvel из-за недоговорённости компаний Sony и Disney. До сих пор судьба дружелюбного соседа неизвестна.