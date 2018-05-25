ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне дня рождения российской и советской певицы, народной артистки СССР Людмилы Зыкиной состоится концерт-приношение, в котором примет участие Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра под управлением Николая Азарова. Вечер памяти пройдет в Светлановском зале ММДМ 6 июня.

Исполнение народных песен Людмилой Зыкиной до сих пор считается эталонным. Ее певческая манера формировалась сначала в Хоре имени Пятницкого, затем в Хоре русской песни (тогда – Всесоюзного радио и Центрального телевидения). Работая в составе хоровых коллективов, певица в совершенстве овладела тонкостями русской песенной традиции. В одном из интервью Людмила Георгиевна признавалась: «Хоровые университеты… Им отданы тринадцать лет жизни. Тринадцать лет, которые заложили основу для творческого поиска и которые служили опорой в последующие годы работы в искусстве. Хор прививает сценическую и певческую культуру. Это школа пластики и движения…».

Приношение прославленной народной певице – это не только дань памяти, но и возможность услышать песни из репертуара Людмилы Зыкиной, народные песни, произведения Сергея Рахманинова и других авторов в исполнении известного коллектива – Академического хора русской песни под руководством Николая Азарова.

Начало в 19:00.