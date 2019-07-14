13 июля бывший лидер группы Smokie Крис Норман захотел прекратить выступление в Ледовом дворце в культурной столице России по вине неважного звука.

Зрители сняли на видео выступление Нормана, на котором он со сцены признаётся в том, что «звук дерьмовый». Ролик был опубликован в соцсетях.

После этих слов музыкант покинул сцену, но вскоре вернулся и спел ещё несколько композиций.

Крис Норман приехал в Санкт-Петербург ради участия в фестивале «Белые ночи», который проходил с 11 по 13 июля. На фестивале помимо британского музыканта пели Григорий Лепс, Николай Басков, группа «Земляне» и Бони Тайлер.



Сообщается, что ранее на фестивале скандал устроила певица Светалана Лобода.