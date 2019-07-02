ИА «Ореанда-Новости» Знаменитый французский режиссёр отсутствовал на премьере своего нового фильма «Анна». Премьера прошла 1 июля 2019 года в столичном кинотеатре «Москва».

Своё отсутствие Бессон объяснил семейными обстоятельствами. Вместо режиссёра картину представила россиянка Саша Лусс – актриса, исполнившая в фильме главную роль.

Помимо Лусс в картине «Анна» сыграл российский актёр Александр Петров, известный зрителю по главным ролям в сериале «Гоголь» и фильме «Т-34».

Рассказывая о своей работе с Люком Бессоном, Петров заметил, что тот «очень тонко чувствует русскую душу».