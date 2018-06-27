ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Артистка объявила о временном перерыве в ее выступлениях в связи с нестабильным состоянием здоровья. Пока что она не сообщает конкретную причину - диагноз не уточняется.

Ранее, в 2017 году, выходила новость о том, что Максим была срочно госпитализирована во время отпуска в Турции. Затем она продолжила лечение в Москве, как оказалось позже, у певицы была проблема с желудком.

Пресс-секретарь певицы также не дополняет ее слова какой-либо информацией, ограничиваясь тем, что Максим сейчас сложно проводить концерты как раньше ввиду плохого самочувствия. Сообщается, что причин для сильного беспокойства нет и ничего серьезного не наблюдается.

Сама музыкантша просит поклонников не волноваться и не расстраиваться. Непосредственно перед объявленным «отпуском» она анонсировала скорый выход новой песни и пообещала удивить слушателей новым имиджем после возвращения в строй, а также клипом на песню «Здесь и сейчас» во время перерыва сценической деятельности.

Конкретный промежуток времени отсутствия певицы также не назван.

Одной из причин плохого самочувствия Максим, по ее словам, стали частые переезды и концерты в постоянно меняющихся городах.

В связи с неожиданным ухудшением здоровья музыкантша даже отменила несколько уже утвержденных концертов в городах России и участие в футбольном фестивале болельщиков FIFA Fan Fest, который проводится в Москве на Воробьевых горах. Также отменяется уже ставшая традиционной фан-встреча с певицей в день ее рождения.

Во время отпуска Максим будет восстанавливать свое здоровье и, по ее словам, наконец-то будет проводить больше времени с детьми, потому как из-за частых гастролей она не имеет возможности уделять им столько внимания, сколько бы ей хотелось.

Абросимова Марина Сергеевна, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, родилась 10 июня 1983 года в Казани. Из ее достижений - Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской республики, Заслуженная артистка республики Татарстан, «Лучшая исполнительница» на Russian Music Awards MTV (дважды) и Премии МУЗ-ТВ.