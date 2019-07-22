ИА «Ореанда-Новости» В сети появились кадры с концерта группы Metallica, который музыканты отыграли 21 июля в «Лужниках».

Американские металлисты исполнили композицию «Группа крови» Виктора Цоя. Джеймсу Хэтфилду с восторгом подпевал многотысячный стадион, не ожидавший такого сюрприза от своих кумиров.

Metallica приехала в Москву в рамках своего тура WorldWiredTour. В 2018 году группа отметила 37 летие со дня основания. Общий тираж альбомов Metallica составил более 100 миллионов экземпляров.

Первый визит группы в российскую столицу состоялся в сентябре 1991 года. Были ли знакомы музыканты с творчеством группы «Кино» до своего московского концерта, неизвестно.