ИА «Ореанда-Новости» Министр культуры Владимир Мединский одобрил идею Карена Шахназарова о том, что в российском прокате следует ввести ограничения для голливудских фильмов.

По мнению Минкульта, обилие американских фильмов в российских кинотеатрах не дает развиваться отечественному кинематографу, потому что зрители, приходя на сеансы, предпочитают голливудские кинокартины. «Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда», — заявил Мединский.

О подобном явлении Мединский рассказал на примере фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда». Вторая часть истории про мир магии и волшебства от создателей Гарри Поттера занимала «в отдельные дни в ноябре свыше 70%» прокатного времени.

«Что это, как не монополия? Тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям» - заявил министр. Мединский высказал предложение разделить кинопрокат 50 на 50 между российскими и зарубежными кинолентами. «Лучше, конечно, — и то, и то» - добавил Владимир Мединский.

Также Мединский считает, что зритель просто не может выбрать российский фильм из-за широкой представленности в кинотеатрах фильмов американского производства.

Ранее режиссер и глава «Мосфильма» Карен Шахназаров выступил с предложением «ограничивать количество проката американских картин. Не вообще импортных картин, а конкретно американских».

Это не первый раз, когда путем запрета на иностранные фильмы, Минкульт пытается решить проблему с российским кино. В сентябре был опубликован законопроект о том, что в кинотеатрах следует ограничить показ зарубежных фильмов до 35% от общего количества сеансов. Это возмутило прокатчиков, так как, по их словам, невозможно искусственным путем заставить зрителей ходить в кино на российские киноленты. В кинотеатрах показывают то, что зритель «хочет видеть». В этом году уже несколько раз переносили премьеры иностранных фильмов, чтобы в прокате они не составили конкуренцию российским фильмам.