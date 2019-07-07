07.07.2019, 19:00
Мосфильм обзавелся крупнейшим в Европе съёмочным павильоном
ИА «Ореанда-Новости» На киностудии "Мосфильм" открылся один из самых больших павильонов в Европе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Также на киностудии добавился дом декораций. Мэр Москвы отметил, что, имея настолько большой ресурс реквизита, можно построить любую декорацию. Более того, павильон хорошо оснащён и имеет хорошую акустическую составляющую, что позволяет добиться максимально чистого звука при съемках.
Общая площадь павильона составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Также площадка может вместить в себя до тысячи актёров одновременно.
Также на киностудии добавился дом декораций. Мэр Москвы отметил, что, имея настолько большой ресурс реквизита, можно построить любую декорацию. Более того, павильон хорошо оснащён и имеет хорошую акустическую составляющую, что позволяет добиться максимально чистого звука при съемках.
Общая площадь павильона составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Также площадка может вместить в себя до тысячи актёров одновременно.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии