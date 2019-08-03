ИА «Ореанда-Новости» 3 августа Московский международный кинофестиваль отмечает юбилей.

Ровно 60 лет назад – в 1959 году - во Дворце спорта в Лужниках прошла первая торжественная церемония открытия.

Кинофестиваль – старейший в мире после Венецианского. Главный его приз - «Золотой Святой Георгий», утвержденный в 1989 году. Президентом фестиваля много лет является Никита Михалков, а генеральным директором - Наталья Сёмина.

Ежегодно в конкурсной программе фестиваля принимают участие около 12 полнометражных картин.

Гостями фестиваля в разное время были Федерико Феллини, Аль Пачино, Сергей Бондарчук и многие другие.