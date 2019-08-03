Московскому международному кинофестивалю исполнилось 60 лет
ИА «Ореанда-Новости» 3 августа Московский международный кинофестиваль отмечает юбилей.
Ровно 60 лет назад – в 1959 году - во Дворце спорта в Лужниках прошла первая торжественная церемония открытия.
Кинофестиваль – старейший в мире после Венецианского. Главный его приз - «Золотой Святой Георгий», утвержденный в 1989 году. Президентом фестиваля много лет является Никита Михалков, а генеральным директором - Наталья Сёмина.
Ежегодно в конкурсной программе фестиваля принимают участие около 12 полнометражных картин.
Гостями фестиваля в разное время были Федерико Феллини, Аль Пачино, Сергей Бондарчук и многие другие.
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