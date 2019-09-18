ИА «Ореанда-Новости» Недавно Петр Чернышёв объявил об уходе из ледового шоу «Руслан и Людмила», причиной стало возможное онкологическое заболевание его жены. Однако Татьяна Навка опровергла эту информацию, сказав, что Пётр будет выступать во всех осенних спектаклях.

Заявление Навки о том, что Петр бросает тяжелобольную жену в сложной ситуации, вызвало ажиотаж среди пользователей Интернета.

Актриса по-прежнему больна и вся страна надеется на её скорейшее выздоровление.



Источник: ИА «Ореанда-Новости»