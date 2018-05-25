ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ансамбль Bril Family, объединивший народного артиста России Игоря Бриля и его сыновей – саксофонистов Александра и Дмитрия Брилей, представит новый проект в Театральном зале Московского международного Дома музыки 11 июня. Специальными гостями вечера станут Алексей Кузнецов, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Андрей Макаревич и Максим Леонидов.

Проект Bril Family – это один из патриархов отечественного джаза Игорь Михайлович Бриль и его сыновья-близнецы – Александр и Дмитрий. Более 25 лет представители этой музыкальной династии выступают на прославленных концертных сценах России, ближнего и дальнего зарубежья. Участниками их проектов в разные годы становились такие мировые звезды как саксофонисты Кенни Гаррет и Бил Эванс, ударник Билли Кобэм, пианист и композитор Дэйв Брубек.

Новый проект артистов «Путешествие в джаз» объединит музыкантов разных стилевых направлений, друзей-единомышленников. В компании ансамбля Bril Family в этот вечер на сцену выйдут Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Максим Леонидов, Андрей Макаревич.

«Что нас объединяет? Прежде всего, общая любовь к джазу, – рассказывает Александр Бриль. – Все участники обладают прекрасным вкусом и высочайшим музыкальным мастерством. Все они являются нашими добрыми друзьями. В концерте также примут участие наши коллеги по цеху – народный артист России, гитарист Алексей Кузнецов и пианист Яков Окунь».

В программе концерта прозвучат джазовые хиты, а также известные авторские композиции гостей вечера.