ИА «Ореанда-Новости» В ходе заседания Совета при президенте России по культуре и искусству композитор и продюсер Игорь Матвиенко предложил ввести звуковую маркировку для песен с бранными словами.

Композитор заявил, что такие меры никого не ограничивают и не ущемляют. Инициативу Игоря Матвиенко поддержали многие артисты и деятели искусства. Народный артист РСФСР Лев Лещенко положительно отреагировал на предложение обозначать мат в песнях, он заявил, что полностью избавиться от нецензурных слов в текстах песен современных исполнителей не удастся, но необходимо пытаться их локализировать. «Рядом с нами дети, матери, сёстры. Как можно в их присутствии ругаться? К сожалению, изжить мат невозможно, но надо стремиться локализировать», - сказал Лещенко в беседе с ТАСС. Председатель правления Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев также считает идею ввести маркировку «абсолютно нормальной и здравой».

Заслуженный артист РФ, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, напротив, скептически отнёсся к предложению маркировать композиции. Он отметил, что предложенные меры никаким образом не повлияют на сокращение использования мата в песнях. «Бороться, конечно, имеет смысл, а насколько это будет эффективно - покажет время», - сказал Виктор Дробыш.

В начале декабря между двумя представителями музыкальной индустрии: продюсером Иосифом Пригожиным и лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым разгорелся спор в соцсетях. Пригожин нелестно высказался о поклонниках «Ленинграда», назвав их «лохами» за то, что они поют на концертах группы песни, в которых содержится ненормативная лексика. На что Сергей Шнуров ответил стихотворением, которое опубликовал в своём Instagram. Лидер группировки в саркастичной манере принёс Пригожину извинения за свои тексты и написал, что будет слушать песни Валерии - жены Иосифа Пригожина, в чьих текстах «все чистенько, как в каземате».

Пригожин, в свою очередь, заявил, что «торговать матом сейчас - мода». Также Иосиф Пригожин высказался за то, чтобы ввести штраф за использование нецензурной лексики на публичных выступлениях.«Мат становится культом, без этого не существует сегодня ни одна новая песня у молодежи! … Но вы посмотрите, что происходит?! Я захожу в iTunes, и каждая новая песня с грубым площадным матом», - цитирует слова Пригожина РИА Новости.