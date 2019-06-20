ИА «Ореанда-Новости» Клип снимали на новую композицию, записанную Микеллой Абрамовой со своим бывшим соперником в шоу «Голос.Дети», а ныне коллегой по сцене – Ержаном Максимом.

ЧП во время съемок произошло с Ержаном: мальчик упал и ушиб ногу. К счастью, травма оказалась не серьёзной. Юному артисту оказали первую медицинскую помощь, после чего он смог продолжить работу.

Композиция под названием «Это любовь» получила противоречивые оценки слушателей. Некоторым показалось, что голос Микеллы был специально обработан, при этом вокала Ержана практически не слышно.



