ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках празднования дня рождения великого российского писателя и прозаика Пушкина, в Москве воссоздадут два десятка цифровых двойников Александра Сергеевича.

6 июня отпразднуют день рождения мировой личности. В столице появятся виртуальные Пушкины – около двадцати цифровых 3D версий поэта будут появляться на улицах Москвы. Все его двойники будут ждать москвичей на улицах и в местах, которые каким-либо образом связаны с жизнью писателя. Всего таких мест будет 17.

Увидеть его смогут только владельцы смартфонов. Для этого в телефон необходимо загрузить специальное приложение Histars, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Пользователи приложения смогут отыскать двойника на месте, где раньше был в дом, в котором и родился поэт – это место на перекрёстке Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка.

Ещё несколько версий поэта можно будет встретить в районах, где он любил гулять: на Театральной площади, на Тверской улице, Пушкинской набережной и на Пушкинском мосту. Ещё ищите его возле станции с его фамилией – «Пушкинская».

Фотозоны с Пушкиным будут располагаться в пяти местах Москвы – в парках «Зарядье», «Сокольники» и в парке Горького. Уже на следующий день, 7 июня, фото с поэтом можно будет сделать только на Арбате, где находится мемориальная квартира писателя, и в библиотеке имени поэта на Спартаковской улице.

Приложение в телефоне будет помогать пользователям искать эти места, идите по стрелке компаса, и она приведёт вас к двойнику. Увидеть его на экране сможете только, когда приблизитесь к этой точке на 50 метров. Кстати, фигура не будет выглядеть «прилипшей» на экране смартфона. Её можно будет приблизить и отдалить, повернуть, выбрать ракурс для удачного фото.

Однако вариантов копий будет всего две: со скрещёнными руками на груди и с протянутой рукой, словно Александр Сергеевич хочет поздороваться.