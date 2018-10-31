ИА «Ореанда-Новости» Число погибших в результате инцидентов, связанных с погодой в Италии, увеличилось до 11, сообщило агентство гражданской защиты страны в среду. Официальные лица в городе Венеции предупредили, что солёная вода, возможно, нанесла значительный ущерб историческим местам.

Большая часть Венеции была затоплена в понедельник после того, как масштабные приливы и сильный ветер вызвали самое глобальное наводнение за последние годы. Это превратило площадь Святого Марка в озеро, вода пролилась даже через древние мраморные полы в Базилике Святого Марка.

Карло Альберто Тессерин, глава правления, ответственного за Базилику Святого Марка, заявил, что восстанавливать последствия одного дня стихии придётся как минимум 20 лет. И это ещё «оптимистическое» предположение..

По его словам, паводковые воды покрыли несколько десятков квадратных метров 1000-летней мраморной мостовой перед алтарём иконы 12-го века Мадонны Никопеи и погрузили под воду баптистерий и часовню Дзен.

В понедельник сверху видна затопленная площадь Святого Марка в Венеции. Мозаичный настил возле входа в базилику находился под 90 сантиметрами (35 дюймами) воды в течение 16 часов, вода также пропитала монументальные бронзовые двери, колонны и мрамор, рассказал Тессерин.

"Церковь имеет кирпичное строение, которое, залитое солёной водой, разрушается даже на высоте нескольких метров, подвергая опасности мозаику, украшающую своды", - сказал он.

Паводковые воды поднялись в понедельник на 156 сантиметров (61 дюйм) выше среднего уровня моря, целых три четверти Венеции было затоплено. Перед Дворцом Дожей и другими частями города были проложены приподнятые дорожки для людей.

Туристы и жители проходили по пояс в воде, в то время как магазины и рестораны были затоплены. Владельцы магазинов использовали ведра для того, чтобы вычерпать воду из своих помещений.

Наводнения во время прилива стали гораздо более распространёнными в Венеции из-за изменения климата – эта проблема будет продолжать ухудшаться по мере роста морей из-за глобального потепления. Результатом таких катаклизмов является повышение температуры во всем мире и таяние ледяного покрова.