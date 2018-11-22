ИА «Ореанда-Новости» В 2012 году состоялась запись неизданной песни Виктора Цоя. С того времени поклонники легенды русского рока ждали выхода песни «Атаман» на носителях. Теперь же, наконец-то, ценители творчества Виктора Цоя смогут приобрести долгожданную запись в музыкальных магазинах России.



На растиражированных пластинках и дисках представлен сингл "Атаман" в нескольких вариантах. Записаны электрическая версия, датированная 2012 годом, акустическая, которую исполнил Виктор Цой в 1990 году. Также, найдена запись с аудиокассеты, сохранившаяся у Натальи Разлоговой - возлюбленной талантливого музыканта, чьё знакомство перевернуло судьбы обоих. Сингл представлен на 300 виниловых пластинках и 300 CD-дисках.



Культовый художник Олег Котельников, чьи картины представлены в самых разных музеях мира, также известный своей дружбой с солистами группы Кино, был приглашён для работы над обложкой вышедшего сингла. Его творчество отмечают, как умение превратить окружающую действительность в искусство, поэтому без него, естественно, было не обойтись.



Официальная презентация сингла на носителях состоится сегодня в Санкт-Петербурге на концерте "Симфоническое Кино". Согласно словам одного из основателей издательства Maschina Records Максима Кондрашова желающие заполучить пластинку смогут это сделать на концерте, также он назвал цену, равную 1,2 тысячи рублей. Он рассказал, что прежде уже проводились торги за пластинку с автографом Георгия Каспаряна - обошлась она счастливчику в 18 тысяч рублей.



Максим Кондрашов рассказал, что. Первым альбомом, над которым уже работают гитарист Георгий Каспарян и бас-гитарист Игорь Тихомиров, это альбом "Группа крови". Словом, идёт большая, творческая, кропотливая работа, часть которой можно будет увидеть сегодня в концертном зале "Октябрьский". Мероприятие совместили с двумя датами: 55-летием гитариста группы Кино Георгия Каспаряна и 30-летием с выхода альбома "Группа крови".