08.08.2019, 19:01
Nickelodeon намерен перезапустить мультсериал про Гарфилда
ИА «Ореанда-Новости». Детский телеканал Nickelodeon заявил, что выпустит новый сериал про известного кота Гарфилда. Об этом пишет издание Variety.
Канал получил официальные права на героя комиксов и мультфильмов. Сумма приобретения прав превышает несколько сотен миллионов долларов.
Автор оригинальной версии кота Гарфилда очень рад возобновлению жизни его персонажа на телеэкране. Комиксы про Гарфилда выходили с 1978 года, а также на протяжении всей жизни персонажа было снято несколько фильмов и мультсериал "Гарфилд и его друзья".
Канал получил официальные права на героя комиксов и мультфильмов. Сумма приобретения прав превышает несколько сотен миллионов долларов.
Автор оригинальной версии кота Гарфилда очень рад возобновлению жизни его персонажа на телеэкране. Комиксы про Гарфилда выходили с 1978 года, а также на протяжении всей жизни персонажа было снято несколько фильмов и мультсериал "Гарфилд и его друзья".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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