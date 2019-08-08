Об этом пишет издание Variety.Канал получил официальные права на героя комиксов и мультфильмов.Автор оригинальной версии кота Гарфилда очень рад возобновлению жизни его персонажа на телеэкране. Комиксы про Гарфилда выходили с 1978 года, а также на протяжении всей жизни персонажа было снято несколько фильмов и мультсериал "Гарфилд и его друзья".