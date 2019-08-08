ИА «Ореанда-Новости». Детский телеканал Nickelodeon заявил, что выпустит новый сериал про известного кота Гарфилда. Об этом пишет издание Variety. 

Канал получил официальные права на героя комиксов и мультфильмов. Сумма приобретения прав превышает несколько сотен миллионов долларов. 

Автор оригинальной версии кота Гарфилда очень рад возобновлению жизни его персонажа на телеэкране. Комиксы про Гарфилда выходили с 1978 года, а также на протяжении всей жизни персонажа было снято несколько фильмов и мультсериал "Гарфилд и его друзья".