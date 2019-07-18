18.07.2019, 20:46
Новый альбом Эда Ширана установил рекорд
ИА «Ореанда-Новости». Творчество британского певца, как оказалось, имеет большое количество поклонников. Это подтвердилось, когда новый его альбом побил очередной музыкальный рекорд.
По данным различных источников, новым альбом Эда Ширана под названием «No. 6 Collaborations Project» взял лидерство по прослушиваниям на платформе Spotify. За один месяц альбом набрал почти 70 миллионов прослушиваний, завоевав титул самого прослушиваемого.
Релиз альбома «No. 6 Collaborations Project» состоялся в июле 2019 года. В него вошло 15 треков, которые Эд Ширан записывал с другими известными музыкантами.
Новый альбом побил и собственный рекорд Эда Ширана. Его прошлая пластинка «Divide» на такой же период набрала всего 55 миллионов прослушиваний.
По данным различных источников, новым альбом Эда Ширана под названием «No. 6 Collaborations Project» взял лидерство по прослушиваниям на платформе Spotify. За один месяц альбом набрал почти 70 миллионов прослушиваний, завоевав титул самого прослушиваемого.
Релиз альбома «No. 6 Collaborations Project» состоялся в июле 2019 года. В него вошло 15 треков, которые Эд Ширан записывал с другими известными музыкантами.
Новый альбом побил и собственный рекорд Эда Ширана. Его прошлая пластинка «Divide» на такой же период набрала всего 55 миллионов прослушиваний.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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