01.08.2019, 21:38
Объявлен главный антагонист "Чёрной пантеры 2"
ИА «Ореанда-Новости». Главным злодеем в сиквеле о Чёрной пантере станет Нэмор Подводник. На эту роль рассматривается актёр Гэнри Голдинг, однако эта информация ещё не подтверждена.
Впервые антигерой появился в комиксе под названием Motion Picture Funnies Weekly, который был выпущен в апреле 1939 года. По сюжету, Нэмор является сыном человека и принцессы Атлантиды. С рождения Подводник обладает суперсилами, которые он, взойдя на престол, использует для борьбы против военно-морского флота США и защиты своего государства.
О сюжете же сиквела "пантеры" пока ничего не известно. Однако недавно Marvel раскрыла подробности четвертой фазы киновселенной, где объявила примерные даты выхода своих проектов.
Впервые антигерой появился в комиксе под названием Motion Picture Funnies Weekly, который был выпущен в апреле 1939 года. По сюжету, Нэмор является сыном человека и принцессы Атлантиды. С рождения Подводник обладает суперсилами, которые он, взойдя на престол, использует для борьбы против военно-морского флота США и защиты своего государства.
О сюжете же сиквела "пантеры" пока ничего не известно. Однако недавно Marvel раскрыла подробности четвертой фазы киновселенной, где объявила примерные даты выхода своих проектов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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