25.07.2019, 19:21
Опубликован первый кадр фильма "Король" с Тимоти Чаламе и Робертом Паттинсоном
ИА «Ореанда-Новости» Главные роли в драматическом фильме о монархе Генрихе V исполнили Тимоти Чаламе и Роберт Паттинсон. Кроме них, в картине появятся Лили-Роуз Депп, Шон Харрис и Бен Мендельсон.
Сюжет фильма основан на некоторых пьесах Шекспира и рассказывает о жизни английского монарха Генрихе V. Его роль исполняет Тимоти Чаламе. Также рассказывается о военных подвигах монарха, о нём в роли генерала и полководца.
Роберт Паттинсон сыграет роль французского наследника, сына Карла VI, который отказывался признавать победу Генриха в войне и не подписывал мирный договор.
Картина будет показана на Венецианском фестивале вне конкурса.
Сюжет фильма основан на некоторых пьесах Шекспира и рассказывает о жизни английского монарха Генрихе V. Его роль исполняет Тимоти Чаламе. Также рассказывается о военных подвигах монарха, о нём в роли генерала и полководца.
Роберт Паттинсон сыграет роль французского наследника, сына Карла VI, который отказывался признавать победу Генриха в войне и не подписывал мирный договор.
Картина будет показана на Венецианском фестивале вне конкурса.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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