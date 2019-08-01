01.08.2019, 20:45
Опубликован первый трейлер военной драмы "1917" Сэма Мендеса
ИА «Ореанда-Новости». В сети появился первый трейлер фильма "1917" британского режиссёра Сэма Мендеса, который известен фильмами "Координаты Скайфолл" и "Красота по-американски".
По сюжету, действие происходит во время Первой Мировой войны. В центре сюжета находятся два военнослужащих, которые должны предотвратить неминуемую катастрофу. Для этого им необходимо доставить донесение и предотвратить наступление армии.
Выход картины в мире намечен на 25 декабря этого года. В Британии картина выйдет позже, 10 января 2020 года. В России фильм выйдет в прокат 20 февраля 2020 года.
Сам режиссёр в одном из интервью заявил, что давно хотел снять фильм такого рода. На разработку картины у него было около года.
По сюжету, действие происходит во время Первой Мировой войны. В центре сюжета находятся два военнослужащих, которые должны предотвратить неминуемую катастрофу. Для этого им необходимо доставить донесение и предотвратить наступление армии.
Выход картины в мире намечен на 25 декабря этого года. В Британии картина выйдет позже, 10 января 2020 года. В России фильм выйдет в прокат 20 февраля 2020 года.
Сам режиссёр в одном из интервью заявил, что давно хотел снять фильм такого рода. На разработку картины у него было около года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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