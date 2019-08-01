ИА «Ореанда-Новости». В сети появился первый трейлер фильма "1917" британского режиссёра Сэма Мендеса, который известен фильмами "Координаты Скайфолл" и "Красота по-американски". 

По сюжету, действие происходит во время Первой Мировой войны. В центре сюжета находятся два военнослужащих, которые должны предотвратить неминуемую катастрофу. Для этого им необходимо доставить донесение и предотвратить наступление армии. 

Выход картины в мире намечен на 25 декабря этого года. В Британии картина выйдет позже, 10 января 2020 года. В России фильм выйдет в прокат 20 февраля 2020 года. 

Сам режиссёр в одном из интервью заявил, что давно хотел снять фильм такого рода. На разработку картины у него было около года.