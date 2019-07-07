07.07.2019, 18:39
Осенью стартуют съемки нового сезона "Американских богов"
ИА «Ореанда-Новости» По информации разных кинопорталов, съемки третьего сезона начнутся 30 сентября и продолжатся до 6 марта 2020 года. Съёмки будут проходить в Торонто.
Дата релиза "Американских богов" пока не назначена. Шоураннером назначен Чарльз Игги, который известен работой над сериалом «Ходячие мертвецы».
Напомним, что "Американские боги" являются экранизацией романа Нила Геймана, получившего широкую огласку. Сюжет рассказывает о человеке по имени Тень, который неожиданно для себя оказывается в центре войны между Старыми и Новыми Богами.
В главных ролях Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Криспин Гловер и другие.
Дата релиза "Американских богов" пока не назначена. Шоураннером назначен Чарльз Игги, который известен работой над сериалом «Ходячие мертвецы».
Напомним, что "Американские боги" являются экранизацией романа Нила Геймана, получившего широкую огласку. Сюжет рассказывает о человеке по имени Тень, который неожиданно для себя оказывается в центре войны между Старыми и Новыми Богами.
В главных ролях Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Криспин Гловер и другие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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