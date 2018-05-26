ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 мая около 21:00 была повреждена знаменитая картина «Иван Грозный и сын его Иван». Полотно было порезано в трех местах в самом центре картины, где изображён отпрыск Ивана Грозного. Об этом стало известно благодаря обращению пресс-службы Третьяковской Галереи в эту субботу. Так же стали известны более детальные обстоятельства произошедшего.

Вначале вандал разбил защищающее картину стекло, которое из-за силы удара не справилось со своей задачей. После этого злоумышленник несколько раз рассёк изображение. Ему удалось порезать его в трех местах, вследствие чего была повреждена фигура царевича. От разрушения самого стекла сильно пострадала сама рама картины, которая так же представляет из-себя культурную ценность. К счастью, самая важная часть изображения, где нарисованы лица и кисти рук Ивана Грозного и его сына, не пострадала.

После того, как стало известно о происшествии, для спасения полотна в галерею прибыли глава хранилища галереи, несколько реставраторов, глава охраны, а также хорошо обученные специалисты компании, специализирующейся на произведениях искусства. После завершения первичной следственной проверки, специалисты принялись за экстренные работы на месте. Были удалены куски стекла, после чего картина была вынута из рамки и отправлена в специальное хранилище музее для последующих работ по восстановлению.

На данный момент реставраторы тщательно изучают следствие акта вандализма для разработки плана по восстановлению экспоната. Для его разработки, совещание посетят ведущие специалисты России по реставрации картин. На конференции в онлайн режиме будет присутствовать и сам гендиректор Третьяковской галереи, который сейчас находится в загранице.

Злоумышленник был арестован на месте сотрудниками полиции, о чем стало известно из заявления МВД РФ. Возбуждено уголовное дело за повреждение объекта культурного наследия. Подозреваемым оказался мужчина из города Воронеж 37-лет. По словам самого задержанного, он изуродовал изображение из-за неточности изображённых исторических фактов на картине.