ИА «Ореанда-Новости» Фанаты по всему миру ждут продолжение серии фильмов о пирате Джеке и его приключениях. За 16 лет создатели сняли пять фильмов, которые так полюбились публикой. 

В сети не раз появлялась информация о выходе новой части франшизы в 2019 году, однако официальных подтверждений режиссёры не давали. Теперь же появилась информация, что продолжение выйдет в мае 2020 года. 

Различные источники сообщают, что Джонни Депп уже согласился на съемки в шестой части, однако детали сюжета не разглашаются.