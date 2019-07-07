07.07.2019, 23:27
Продолжение "Пиратов Карибского моря" выйдет в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости» Фанаты по всему миру ждут продолжение серии фильмов о пирате Джеке и его приключениях. За 16 лет создатели сняли пять фильмов, которые так полюбились публикой.
В сети не раз появлялась информация о выходе новой части франшизы в 2019 году, однако официальных подтверждений режиссёры не давали. Теперь же появилась информация, что продолжение выйдет в мае 2020 года.
Различные источники сообщают, что Джонни Депп уже согласился на съемки в шестой части, однако детали сюжета не разглашаются.
В сети не раз появлялась информация о выходе новой части франшизы в 2019 году, однако официальных подтверждений режиссёры не давали. Теперь же появилась информация, что продолжение выйдет в мае 2020 года.
Различные источники сообщают, что Джонни Депп уже согласился на съемки в шестой части, однако детали сюжета не разглашаются.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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