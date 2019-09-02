Темой выступления станут известные произведения русского композитора, педагога и дирижёра Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Выступление оркестра состоится под управлением дирижёра Алексея Карабанова. В программе концерта прозвучат такие произведения русского композитора как концерт для кларнета с духовым оркестром, вариации на тему М.И. Глинки для гобоя с духовым оркестром, концерт для тромбона с духовым оркестром, «Испанское каприччио» и симфоническая сюита для оркестра «Шехеразада». Выбор произведений этого известного композитора в этот вечер не случайный – в текущем году исполняется сто семьдесят пять лет со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова. Примечательно, что он внёс огромный вклад в историю российского флота. Композитор занимал пост инспектора оркестров Морского ведомства, во время службы Римский-Корсаков заложил основы военно-музыкального дела на кораблях военных морских сил России.

Ещё одной круглой датой, к которой приурочен концерт, является двадцать лет со дня основания фестиваля под названием «Адмиралтейская музыка». Дирижёр оркестра Алексей Карабанов основал этот фестиваль.

Этим двум памятным датам и посвящён концерт «Приношение Н.А. Римскому-Корсакову». Партию гобоя исполняет Владимир Вяткин, кларнета – Сергей Петров, тромбона – Эркин Юсупов и партию скрипки – Пётр Федотов.

Начало мероприятия запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассах консерватории и на её официальном сайте.