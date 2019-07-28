ИА «Ореанда-Новости» Текст поздравления размещён на сайте Кремля.

В телеграмме президент говорит о том, что высоко ценит актёрское мастерство народной артистки СССР. Глава государства отметил многогранное творчество Макаровой и её преданность профессии.

Путин упомянул множество ярких образов актрисы, ставших классикой отечественного кинематографа, а также выразил уверенность в том, что она вдохновила множество молодых людей, решивших связать судьбу с искусством.