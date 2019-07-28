28.07.2019, 23:48
Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием
ИА «Ореанда-Новости» Текст поздравления размещён на сайте Кремля.
В телеграмме президент говорит о том, что высоко ценит актёрское мастерство народной артистки СССР. Глава государства отметил многогранное творчество Макаровой и её преданность профессии.
Путин упомянул множество ярких образов актрисы, ставших классикой отечественного кинематографа, а также выразил уверенность в том, что она вдохновила множество молодых людей, решивших связать судьбу с искусством.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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