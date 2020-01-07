07.01.2020, 15:09
Раскрыта тайна самой дорогой картины Леонардо да Винчи
ИА «Ореанда-Новости». Учёные раскрыли тайну самой дорогой картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», сообщает издательство MIT Technology Review.
Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне при помощи специальной компьютерной программы выяснили, что Христос, изображённый на картине, держит в руках полую стеклянную сферу, диаметр которой составляет 6,8 сантиметров. Толщина сферы равняется 1,3 миллиметра. Однако, ответ на вопрос о том, почему стеклянный шар не искажает размеры одежды Христа позади себя, до сих пор неясен.
Учёные уверены, что эти данные позволяют разрешить споры в отношении большой стоимости картины. Стоит отметить, что картина «Спаситель мира» была приобретена саудовским принцем в конце 2017 года на аукционе за 450 миллионов долларов.
Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне при помощи специальной компьютерной программы выяснили, что Христос, изображённый на картине, держит в руках полую стеклянную сферу, диаметр которой составляет 6,8 сантиметров. Толщина сферы равняется 1,3 миллиметра. Однако, ответ на вопрос о том, почему стеклянный шар не искажает размеры одежды Христа позади себя, до сих пор неясен.
Учёные уверены, что эти данные позволяют разрешить споры в отношении большой стоимости картины. Стоит отметить, что картина «Спаситель мира» была приобретена саудовским принцем в конце 2017 года на аукционе за 450 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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