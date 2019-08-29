ИА «Ореанда-Новости» В голосовании приняли участие 50 тысяч человек.

Лучшими отечественными фильмами по мнению телезрителей вполне ожидаемо стали «Москва слезам не верит», «Д'Артаньян и три мушкетера», а также «Любовь и голуби» и «Приключения Электроника».

Лучшим актёром россияне считают Андрея Миронова, а лучшей актрисой – Надежду Румянцеву. Любимый режиссёр у жителей России, как выяснилось – Леонид Гайдай.



Самыми популярными фразами, "ушедшими в народ", стали реплики персонажей из картин "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит".