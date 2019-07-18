ИА «Ореанда-Новости». Короткометражный фильм получил награду второй степени. 

Режиссёром короткометражки выступила Наталья Мирзоян. Мультик получил название "Пять минут до моря". Картина вошла в конкурсную программу и получила Серебряного Пегаса.

Это был двенадцатым международный конкурс мультфильмов, который назывался "Animator 2019" и в этом году проходил в Польше. 

"Пять минут до моря" был создан в 2018 году и собрал уже более двадцати наград России и мира. Эксперты считают, что у мультфильма есть все шансы попасть в лонг-лист номинации на Оскар.