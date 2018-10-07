ИА «Ореанда-Новости». В японской столице открылась выставка произведений из коллекции Государственного Русского музея “Сокровища русского искусства. Мечта, надежда, любовь – от Айвазовского до Репина”. Это первый проект после того, как осенью 2017 года Токийский Художественный музей Фудзи и Государственный Русский музеей заключили соглашение об обменах.





По словам директора Токийского Художественного музея Фудзи Акиры Гокиты, выставка проводится Перекрёстный год Российской Федерации в Японии.



Он указал на то, японская сторона хотела бы “через шедевры передвижников конца XIX – начала XX веков, который стал “золотым веком” русской живописи, передать японскому зрителю великолепие российского искусства не столь отдаленного прошлого, с которым японцы пока знакомы мало”.





На выставке будет представлено сорок полотен. Организатор экспозиции указал на то, что основная часть из них, в том числе картина Ильи Репина “Садко”, на территории японского государства будет продемонстрировано в первый раз. У зрителей появится возможность увидеть произведение Ивана Айвазовского “Девятый вал”, а также картины Ильи Репина “Толстой босой” и “Садко”.





Также на экспозиции будут представлены разные по жанру и направлениям полотна Виктора Васнецова и Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Ильи Репина, Исаака Левитана и Фёдора Васильева.



По словам организатора, концепция выставки заключена в словах “мечта”, “надежда”, “любовь” — произведения, которые представлены на выставке, объединяет тема духовных поисков их создателей, их надежды и любви.





Ранее сообщалось, что картина уличного художника Бэнкси “Девочка с шаром” была самоуничтожена после аукциона — в раму был встроен шредер. Представители аукциона утверждают, что таким перформансом автор картины подшутил над миром искусства. Произведение было продано почти за полтора миллиона долларов. По мнению экспертов, после уничтожения произведение будет стоить дороже. Художником картина была создана в память о детях, который погибли в Сирийской Арабской Республике, а также в поддержку маленьких беженцев.