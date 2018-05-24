ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этот день чествуют святых и равноапостольных создателей славянской азбуки – Кирилла и Мефодия. Об этих людях мы слышали ещё в школе, из учебников по истории.

Кирилл и Мефодий были братьями и жили в Солуни – городе византийской империи. В 863 году действующий император Михаил III приказал им упорядочить письменность, что они и выполнили – создали азбуку старославянского языка. В своей работе они взяли греческую азбуку и изменили её так, чтобы она более точно смогла передать звуки славянского языка. Также они перевели основные богослужебные письмена и книги на этот язык.

В конце девятого века церковь признала их святыми. Однако впервые традиция вспоминать Кирилла и Мефодия появилась 11 мая в Болгарии, а уже позже распространилась и в другие культуры, перенялась славянскими народами.

В Болгарии в эпоху Возрождения в стране учредили государственный праздник азбуки, он тоже имел отношение к братьям из Солуни. В 1916 году в Болгарии ввели григорианский календарь, а два этих праздника объединили в один – 24 мая.

Постепенно праздник пробрался и в Россию. В 1985-м в СССР 24 мая объявили Днём славянской письменности и культуры. Уже позже, в 1991 году власти в РСФСР приняли постановление отмечать его ежегодно. По традиции каждый год столицей празднования называли новый населенный пункт России. Так было до 2010 года, после столицей государственной письменности объявили Москву.

Этот праздник у нас в стране единственный, который является государственным и церковным одновременно.

Сейчас 24 мая в церквях проводятся богослужения святым-братьям, верующие отправляются в крестные ходы, паломнические миссии, устраивают научно-практические конференции, а также выставки и концерты. В 1991 года впервые прошла духовно-культурная экспедиция под названием «Славянский ход», которая уже стала традиционной.