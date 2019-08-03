ИА «Ореанда-Новости» В ночь со 2 на 3 августа в столице пострадала мастерская известного российского художника Никаса Сафронова, передает агентство «Интерфакс».

Сафронова затопили соседи. В результате инцидента пострадало почти 200 картин.

Сын художника Лука сообщил журналистам, что нельзя точно оценить причинённый ущерб, пока полотна не высохнут. Однако добавил, что речь может идти о десятках миллионов долларов. Картины находились в воде в течение нескольких часов.

Помимо произведений искусства, принадлежащих кисти Сафронова, пострадали также его вещи и книги.

Теперь выставка художника, открытие которой было намечено на 19 сентября, находится под вопросом.