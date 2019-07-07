07.07.2019, 20:37
Состоялся релиз первого трейлер киноадаптации "Мулан"
ИА «Ореанда-Новости» К финалу женского Чемпионата мира киностудия Disney выпустила короткий тизер к предстоящему фильму "Мулан". Ролик показывает сцены обучения главной героини боевым искусствам.
Классическая версия мультфильма вышла в 1998 году. Её сюжет рассказывает о девушке, которая, переодевшись в мужчину, вступает в ряды армии кочевников и отправляется на войну.
Режиссёром киноадаптации является Ники Каро. Главную роль исполнила Гун Ли. Фильм имеет бюджет в 300 миллионов долларов. Релиз назначен на 25 марта 2020 года.
Классическая версия мультфильма вышла в 1998 году. Её сюжет рассказывает о девушке, которая, переодевшись в мужчину, вступает в ряды армии кочевников и отправляется на войну.
Режиссёром киноадаптации является Ники Каро. Главную роль исполнила Гун Ли. Фильм имеет бюджет в 300 миллионов долларов. Релиз назначен на 25 марта 2020 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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