Среди участников культурного события ряд именитых музыкантов.

Концерт под названием «Музыка нашего времени» включает в себя исполнение вокальных партий, сопровождаемых игрой на фортепиано. Инициаторами проекта выступили Карина Погосбекова и Олеся Бобрик, которые решили, что исполнять современные музыкальные композиции необязательно на специально организованных фестивалях. Показать и услышать красоту музыки нашего времени возможно и в рамках проведения традиционного концерта. Авторы проекта считают, что его популяризация поможет слушателям «не бояться» современных мотивов в зале консерватории.

В программе концерта произведения таких музыкантов как Э. Артемьев, Р. Бойко, Л. Десятников, И. Евард, А. Загайкевич, А. Кнайфель, П. Поспелов, Т. Сергеева, В. Сильвестров, А. Сегал, В. Скуратовский, А. Тихомиров, Р. Щедрин. Программа выстроена таким образом, чтобы продемонстрировать всё разнообразие современной музыки – от авангарда до лёгкой для восприятия слушателей. В рамках проведения субботнего концерта состоится мировая премьера - композитор израильского происхождения Анна Сегал написала вокальный цикл под названием «Размышления», а вокальное исполнение принадлежит известному оперному баритону Николаю Борчеву.

Что касается остальных участников концерта, то здесь выступят солисты Большого театра Ольга Селивёрстова и Максим Пастер, солист Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Евгений Качуровский, солистка Новой оперы Марина Ефанова, камерные певицы Яна Иванилова и Светлана Полянская, победительница «Большой оперы» Полина Шамаева, контратенор Артём Крутько и тенор Валерий Макаров.

Начало концерта «Музыка нашего времени» запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассе консерватории и на её официальном сайте.