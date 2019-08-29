ИА «Ореанда-Новости» Акцию проводят в честь 50-летия мультфильма.

Условия конкурса просты. Участникам предлагается сочинить небольшую мультяшную историю про Винни-Пуха. Историю надо нарисовать и озвучить, используя любую технику.

Работы на конкурс можно присылать до 16 сентября. Итоги конкурса победут 23 сентября.

В 2019 году у «Союзмультфильма» сразу несколько юбилейных мультфильмов, отмечающих 50-летие. Не исключено, что и по их мотивам будут нарисованы комиксы.