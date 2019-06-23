ИА «Ореанда-Новости» Успех мини-сериала Чернобыль, ставшего проектом с самым хорошим рейтингом в истории HBO и Sky, вселил в зрителей надежду на второй сезон.

Пользователи сети надеялись на то, что сериал вполне мог бы стать, как это сейчас модно, антологией, и во втором сезоне рассказать о трагедии японской атомной станции "Фукусима 1". Пример тому – «Большая маленькая ложь» и «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Однако Крейг Мазин, сценарист "Чернобыля" разочаровал поклонников и пресек их оптимизм по поводу второй части, категорично ответив, что продолжения не будет и его ответ окончателен.