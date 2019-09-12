12.09.2019, 19:53
Spyglass снимет мини-сериал по новому роману Стивена Кинга
ИА «Ореанда-Новости». Представители американской кинокомпании Spyglass объявили о начале работы над мини-сериалом, в основу которого ляжет новый роман Стивена Кинга "Институт".
Сюжет книги рассказывает о подростке с именем Люк, который имеет паранормальные способности. Об этом узнают учёные научного центра, которые похищают мальчика и отвозят в учреждение для одарённых детей. В этом научном центре учёные ставят опыты над детьми, и Люку предстоит выбраться оттуда.
Режиссёром назначен Джек Бендер. Также он известен работами "Клан сопрано" и "Остаться в живых". За сценарий ответственен обладатель одиннадцати премий "Эмми" Дэвид Эдвард Келли, известный по телесериалу "Большая маленькая ложь".
Дата выхода картины, а также конкретные детали пока не раскрываются.
Сюжет книги рассказывает о подростке с именем Люк, который имеет паранормальные способности. Об этом узнают учёные научного центра, которые похищают мальчика и отвозят в учреждение для одарённых детей. В этом научном центре учёные ставят опыты над детьми, и Люку предстоит выбраться оттуда.
Режиссёром назначен Джек Бендер. Также он известен работами "Клан сопрано" и "Остаться в живых". За сценарий ответственен обладатель одиннадцати премий "Эмми" Дэвид Эдвард Келли, известный по телесериалу "Большая маленькая ложь".
Дата выхода картины, а также конкретные детали пока не раскрываются.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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