02.09.2019, 18:08
Стала известна программа сентябрьских концертов Московской консерватории
ИА «Ореанда-Новости». Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского поделилась репертуаром событий и концертов на сентябрь 2019 года.
4 сентября состоится открытие сезона в столичной консерватории. К этому событию приурочен гала-концерт, который начнётся в 19:00. Лауреаты и участники XVI Международного конкурса примут в нём участие. Вход по бесплатным билетам.
7 сентября, ко Дню города Москвы, пройдёт праздничный концерт, а через неделю, 14 сентября, состоится гала-концерт в рамках события «Молодые звёзды Московской консерватории».
17 сентября начнётся XV Международный осенний хоровой фестиваль. 22 сентября на сцене выступят студенты и выпускники Московской консерватории, а также в этот же день состоится концерт к юбилею установления дипломатических отношений
между Россий и Китаем (70 лет).
Это лишь некоторые события,запланированные на сентябрь. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте консерватории, как и с программой Малого зала.
4 сентября состоится открытие сезона в столичной консерватории. К этому событию приурочен гала-концерт, который начнётся в 19:00. Лауреаты и участники XVI Международного конкурса примут в нём участие. Вход по бесплатным билетам.
7 сентября, ко Дню города Москвы, пройдёт праздничный концерт, а через неделю, 14 сентября, состоится гала-концерт в рамках события «Молодые звёзды Московской консерватории».
17 сентября начнётся XV Международный осенний хоровой фестиваль. 22 сентября на сцене выступят студенты и выпускники Московской консерватории, а также в этот же день состоится концерт к юбилею установления дипломатических отношений
между Россий и Китаем (70 лет).
Это лишь некоторые события,запланированные на сентябрь. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте консерватории, как и с программой Малого зала.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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