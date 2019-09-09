Победителем стал музыкант из Российской Федерации.

Финальный тур Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева стартовал в прошлый вторник, 3 сентября. Конкурс проходит в текущем году в одиннадцатый раз. Вчера стали известны имена лауреатов этого престижного музыкального конкурса – председатель жюри Кристоф Манту огласил результаты конкурса.

Первое место присудили российскому музыканту Ивану Татаринову. Свой творческий путь двадцатисемилетний органист начинал в Нижнем Новгороде, позднее в Санкт-Петербурге. В настоящее время Иван Татаринов живёт в Соединённых Штатах Америки, где успешно ведёт свою концертную деятельность. На сцене ему вручили символ конкурса – янтарный ангел, который лауреат первой премии увезёт за океан. Второе место принадлежит Лилии Печёнкиной, она также родом из России. Третье место поделили между двумя музыкантами: россиянином Владимиром Королевским и американцем Андрю Моррисом. Оба получили также диплом за лучшее исполнение произведений знаменитого Микаэла Таривердиева.

Председатель жюри конкурса Кристоф Манту отметил также высокий уровень организации и проведения конкурса. Стоит отметить, что конкурс проходил в самом западном городе Российского государства – Калининграде. Местом проведения конкурса был выбран остров Канта, музыканты показывали своё мастерство в зале исторического Кафедрального собора. Всего приняло участие свыше двадцати музыкантов из девяти государств. Сам конкурс проводится один раз в два года.



