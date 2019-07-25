25.07.2019, 16:20
Стали известны подробности нового сериала "Хранители"
ИА «Ореанда-Новости» Деймон Линделоф на конференции телевизионных критиков рассказал некоторые детали будущего сериала.
Действия сериала будут разворачиваться в современности. Это не будет знакомый нам мир, он будет намного отличаться от привычных нам устоев.
Сюжет сериала не будет похож на сюжет комиксов. В новых «Хранителях» Линделоф хотел показать, что бывает, если «либеральный белый мужчина слишком долго остаётся президентом».
Также сценарист хочет провести аллегорию холодной войны Соединённых Штатов и Советского Союза.
Премьера "Хранителей" запланирована на октябрь этого года.
Действия сериала будут разворачиваться в современности. Это не будет знакомый нам мир, он будет намного отличаться от привычных нам устоев.
Сюжет сериала не будет похож на сюжет комиксов. В новых «Хранителях» Линделоф хотел показать, что бывает, если «либеральный белый мужчина слишком долго остаётся президентом».
Также сценарист хочет провести аллегорию холодной войны Соединённых Штатов и Советского Союза.
Премьера "Хранителей" запланирована на октябрь этого года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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