ИА «Ореанда-Новости» Деймон Линделоф на конференции телевизионных критиков рассказал некоторые детали будущего сериала. 

Действия сериала будут разворачиваться в современности. Это не будет знакомый нам мир, он будет намного отличаться от привычных нам устоев. 

Сюжет сериала не будет похож на сюжет комиксов. В новых «Хранителях» Линделоф хотел показать, что бывает, если «либеральный белый мужчина слишком долго остаётся президентом».

Также сценарист хочет провести аллегорию холодной войны Соединённых Штатов и Советского Союза. 

Премьера "Хранителей" запланирована на октябрь этого года.