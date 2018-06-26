ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии (по улице 1-й Красноармейской, дом 11) в Москве начнутся концерты органной музыки. Начало концертов по субботам в 20:15 и воскресеньям в 17 часов. Рассказываем подробную программу мероприятий.

1 июля 2018, воскресенье, 17:00

Мистерия белой ночи. Орган и хор

Гендель, Перселл, Боэльман, Сава

Первый июльский концерт в неповторимом флере белой ночи и особой атмосфере храма – истинное пиршество для меломанов. Короткая месса нашего современника, выдающегося польского композитора Мариана Савы, предстанет в обрамлении органного хита, прошедшего проверку временем. Это образец истинно романтической музыки – Готическая сюита Леона Боэльмана. Сюрпризы концерта – уникальные, яркие и малоизвестные хоровые опусы современных авторов и несколько вокальных сочинений из золотого фонда барокко в исполнении вокалистки Анны Аджемовой. Встреча публики с неповторимым коллективом – Камерным хором «Петербургские серенады» под руководством харизматичного маэстро Егора Лосева и любимицами публики, органистками Екатериной Маришкиной и Марией Лебедевой погрузит публику в Мистерию Белой Ночи.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Камерный хор «Петербургские серенады»

Художественный руководитель – Егор Лосев

Анна Аджемова, сопрано

Мария Лобецкая-Лебедева, орган

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







7 июля 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

Мир контрастов

Бах, Регер Пьяццолла, Шуберт

Мир контрастов – новая программа прекрасного дуэта молодых и ярких музыкантов Марии Никифоровой и Надежды Горбач. Флейта и орган прозвучат соло и в ансамбле, представив широчайший спектр музыки, от шедевров Баха до гениальных танго Пьяццоллы, с романтическими остановками около Шуберта и Регера. Блестящий, сверкающий разнообразием стилей и жанров звуковой мост, протянутый через многочисленные страны, стили и эпохи. Изысканная соната Телемана для флейты и органа в сочетании хоральной прелюдией и органным концертом Баха, монументальная Интродукция и пассакалия Регера в обрамлении Шуберта и Пьяццоллы – Мир контрастов и непередаваемых эмоций.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов Мария Никифорова, орган

Надежда Горбач, флейта

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

8 июля 2018, воскресенье, 17:00

Органный концерт

Бах и романтический орган

Бах, Франк, Вьерн, Шуман

Бах и романтический орган. Связь времен. Лучшие сочинения величайшего гения, востребованного во все времена, прозвучат в соседстве с музыкой его соотечественников романтиков – Мендельсоноа и Шумана. Феликс Мендельсон, первооткрыватель Баха в XIX веке, – продолжил традиции великого учителя, привнося в них неповторимый дух своего времени. Шуман, неизменно восхищавшийся гением Баха, досконально изучил его творческое наследие и посвятил ему Шесть фуг на имя «Bach» для органа. Сочинения двух французских романтиков Франка и Вьерна откроют публике яркий и необозримый мир симфонического органа, который по свидетельству современников гораздо ближе к звуковому миру Баха, чем его немецкий собрат. Последователь Баха, Сезар Франк, в течение всей своей жизни неизменно опирался на его творчество. Один из самых знаменитых учеников Франка, Луи Вьерн, совместил в своем творчестве верность полифонии в сочетании с романтическими приемами изложения. В концерте также прозвучат две изысканнейшие пьесы Вьерна для альта в сопровождении органа, которые исполнит Елена Ведюшкина. Бах и романтический орган – программа для музыкальных гурманов.

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов

Елена Антипина, орган

Елена Ведюшкина, альт, Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

14 июля 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

Браво, маэстро!

Бах, Пярт, Шуман, Одоевский

Браво, маэстро – концерт, в котором известного музыканта, исследователя мировой органной культуры и блестящего педагога Юрия Семенова поздравят с юбилеем его успешные ученики разных лет. Маэстро, увлеченно пропагандирующий русскую органную музыку, исполнит сочинения Одоевского, а также Шумана и Баха. Прозвучат опусы для органа в четыре руки, произведения для органа в ансамбле со скрипкой – публику ждут невероятные открытия, позволяющие по-новому взглянуть на необъятный репертуар Короля инструментов. Что может быть лучше для юбиляра, чем поздравления в форме блестящего органного гала-концерта? Браво, маэстро –лучшие сочинения разных эпох, известные и редко исполняемые, представляющие Короля инструментов во всей его неподражаемой красоте и мощи.

Исполнители:

Михаил Мищенко, Алла Морозова, Егор Колесов, орган,

Мария Ким, скрипка

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

15 июля 2018, воскресенье, 17:00

Органный концерт

Голос над океаном: Вьерн, Франк, Элгар, Рота, Буржуа

Идея концерта “Голос над океаном” молодых, ярких, талантливых музыкантов – представить стремительно сменяющийся калейдоскоп музыки, рожденной по разные стороны Атлантики в разное время. Неповторимое сопрано Александры Зарянкиной в ансамбле с вдохновенной и виртуозной игрой органистки Екатерины Маришкиной создадут полный эффект погружения в безбрежный океан звука. Наряду с вокальными хитами Нино Рота, Риккардо Коччанте и госпелами прозвучат истинные шедевры для органа соло Франка, Вьерна и других авторов. Что объединяет или же разделяет музыку, живущую по разные стороны океана? Возможно, ответ на этот вопрос вы найдете в концерте Александры Зарянкиной и Екатерины Маришкиной «Голос над океаном».

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов Александра Зарянкина (сопрано)

Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

21 июля 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

Торжество короля. Золотые страницы органного репертуара

Бах, Брамс, Мендельсон, Сава, Кикта

Органные шедевры Баха, Брамса, Мендельсона, а также сочинения наших выдающихся современников – Мариана Савы и Валерия Кикты, объединены в программе талантливой московской органистки Марии Лесовиченко. Гений Иоганна Себастьяна Баха повлиял на всю историю мировой музыки. Формы, в которых он воплощал гармонии мира, нашли отклик у его последователей через 100 лет после смерти гения и продолжают находить его в наши дни

Бессмертные творения Баха, в течение всей своей жизни писавшего для органа, прозвучат в обрамлении сочинений его соотечественников. Это выдающийся немецкий романтик Мендельсон, вернувший миру Баха, служивший, как и его великий предшественник, органистом в Томаскирхе. Брамс, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы. Неожиданный сюрприз – контрастные пьесы композиторов нашего времени. Самобытные «Танцевальные образы» поляка Мариана Савы, а также Сюита и Гимн россиянина Валерия Кикты, пишущего в самых разнообразных жанрах. Невообразимое путешествия по странам-эпохам-временам в концерте Торжество короля. Золотые страницы органного репертуара

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Лесовиченко, орган

Москва

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

22 июля 2018, воскресенье, 17:00

В кругу великих имён: Бах, Бетховен, Шуберт. Орган и хор

из цикла концертов «Собор трёх органов»

Настоящий праздник хоровой музыки предлагает публике Westfalenchor из Германии. Музыка старых мастеров, шедевры Бортнянского, венская классика, представленная сочинениями Бетховена и Шуберта, народные песни – масштабный хоровой марафон в течение одного вечера. В концерте принимает участие петербургский хор Alma Mater, который в некоторых номерах объединится со своими немецкими коллегами, заполнив уникальное акустическое пространство собора. Вечер украсят сочинения для органа соло в исполнении юной и талантливой органистки Елизаветы Лобановой. Прозвучат масштабная прелюдия и фуга до минор Баха и знаменитая Готическая сюита Боэльмана. «В кругу великих имен» – первый концерт Westfalenchor в Петербурге.

Исполнители:

Westfalenchor (Вестфальский хор)

Художественный руководитель и дирижер Татьяна Хундт (Германия)

Хор Alma Mater

Лауреат международных конкурсов Елизавета Лобанова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта 60-70 минут без антракта минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

28 июля 2018, суббота, 20:15

Органный концерт

Время музыки

Бах, Франк, Пьяццолла, Кушнарев, Ален

Время музыки – концерт молодых талантливых воспитанниц Санкт-Петербургской консерватории Анастасии Баженовой и Лилии Печенкиной. В программе представлен богатейший спектр звукописи – от смысловой точки притяжения всех органистов, Баха, до великого творца Нового Танго Пьяццоллы. Органное творчество Баха представлено контрастными жанрами – изысканной Трио-сонатой до минор и масштабной Токкатой и фугой фа мажор. Линию «монументальности» продолжат Хорал Франка и философская Пассакалья нашего современника Кушнарева. Органично вписано в драматургию концерта сочинение Алена Литании, композитора, яркий язык высказывания которого, поставил его имя в ряд великих, несмотря на очень короткую жизнь. Изюминка концерта – Цыганские напевы Пабло Сарасате в неожиданной версии для скрипки и органа, вместо привычного оркестрового ли фортепианного сопровождения. И, вечно юный, будоражащий воображения Пьяццолла…

Исполнители:

Лилия Печенкина, орган,

Анастасия Баженова, скрипка

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта –60-70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

29 июля 2018, воскресенье, 17:00

Золотой век БАРОККО. Голос и орган

Перселл, Перголези, Гендель

Золотой век БАРОККО. Расцвет дивной эпохи непрекращающихся пиршеств, изысканных туалетов и бесконечных фейерверков, в том числе – МУЗЫКАЛЬНЫХ. В программе концерта, проходящего в фантастический петербургский вечер, прозвучит лирическое сопрано Анны Аджемовой, и соединится оно со звучанием Короля Инструментов. За органом – Мария Лобецкая-Лебедева. Череда вокальных шедевров Пёрселла, Каччини, Перголези, Баха, Генделя погрузит публику в атмосферу родины барокко – Италии, проведет по Германии и Англии. Орган соло будет представлен опусами Муффата, Букстехуде и, конечно же, – БАХА. Золотой век барокко – феерия звука в белую ночь.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Анна Аджемова, сопрано

Мария Лобецкая-Лебедева, орган