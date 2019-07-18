18.07.2019, 20:16
Съёмки нового "Бэтмена" начнутся в январе 2020
ИА «Ореанда-Новости». Съёмки очередного кинокомикса "Бэтмен" стартуют в январе следующего года.
Роль Бэтмена сыграет обладатель Оскара Роберт Паттинсон. Создатели держат сюжет фильма в строжайшей тайне, однако известно, что фильм не будет рассказывать историю появления и становления Бэтмена.
К тому же, в фильме будет целых шесть злодеев, среди которых Загадочник, Пингвин, Светлячок, Двуликий и Безумный Шляпник.
Роль женщины-кошки пока остаётся неизвестной, однако ходили слухи, что её хотят сыграть Хлоя Морец и Ванесса Кирби.
Премьера фильма запланирована на конец июня 2021 года.
Роль Бэтмена сыграет обладатель Оскара Роберт Паттинсон. Создатели держат сюжет фильма в строжайшей тайне, однако известно, что фильм не будет рассказывать историю появления и становления Бэтмена.
К тому же, в фильме будет целых шесть злодеев, среди которых Загадочник, Пингвин, Светлячок, Двуликий и Безумный Шляпник.
Роль женщины-кошки пока остаётся неизвестной, однако ходили слухи, что её хотят сыграть Хлоя Морец и Ванесса Кирби.
Премьера фильма запланирована на конец июня 2021 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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