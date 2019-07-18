ИА «Ореанда-Новости». Съёмки очередного кинокомикса "Бэтмен" стартуют в январе следующего года. 

Роль Бэтмена сыграет обладатель Оскара Роберт Паттинсон. Создатели держат сюжет фильма в строжайшей тайне, однако известно, что фильм не будет рассказывать историю появления и становления Бэтмена.

К тому же, в фильме будет целых шесть злодеев, среди которых Загадочник, Пингвин, Светлячок, Двуликий и Безумный Шляпник. 

Роль женщины-кошки пока остаётся неизвестной, однако ходили слухи, что её хотят сыграть Хлоя Морец и Ванесса Кирби. 

Премьера фильма запланирована на конец июня 2021 года.